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Ракурс
Кістки. Фото: Phys.org

Новый вид доисторического ящера нашли в Румынии (ФОТО)

11 янв 2022, 14:10
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Международная группа ученых обнаружила в Румынии кость нового вида ящеров-панголинов, живших в эпоху плейстоцена.

Возраст новой окаменелости ящера составляет от 1,9 до 2,2 млн лет. Об этом сообщает Phys. org.

Кости. Фото: Phys.org

До этого исследования показывали, что ящеры исчезли из европейской палеонтологической летописи в среднем миоцене, около 10 млн лет назад. Предполагалось, что они были вытеснены в более тропическую и субтропическую экваториальную среду из-за глобальных тенденций похолодания.

Сейчас это самый молодой и наиболее хорошо документированный ископаемый ящер из Европы. Smutsia olteniensis, так называется новый вид, идентифицированный по плечевой кости, разделяет несколько уникальных черт с другими живыми представителями рода Smutsia, которые сейчас встречаются только в Африке.

Современные панголины обитают в Азии и Африке, их иногда называют чешуйчатыми муравьедами. Восемь видов панголинов на двух континентах варьируются от «уязвимых» до «находящихся под угрозой исчезновения».


Напомним, ранее мы сообщали, что окаменевшие останки гигантского ихтиозавра — доисторического морского ящера, жившего примерно между 90 и 250 млн лет назад, обнаружили палеонтологи в Великобритании.

Источник: Phys. org

Источник: Ракурс


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