Половина населения Европы заразится «Омикроном» в ближайшие два месяца — ВОЗ

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Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения Европы будет инфицировано «Омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге заявил 11 января, что в Европе зарегистрировано более семи миллионов новых случаев заболевания COVID-19 за первую неделю 2022 года.

Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения европейского региона будет инфицировано штаммом «Омикрон» в ближайшие 6−8 недель, — цитирует заявление Клюге Reuters.

Он считает, что именно из-за беспрецедентных масштабов заражения медики констатируют рост количества госпитализаций из COVID-19.

«Омикрон» быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, — пояснил Клюге.

Он добавил, что данные, собранные за последние недели, подтверждают: «Омикрон» обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека. Он может заразить даже переболевших или вакцинированных.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что хотя этот штамм распространяется очень быстро, у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, а смертность не высока — особенно среди вакцинированных.

50 из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения «Омикроном».

На 10 января 26 стран Европы сообщили ВОЗ, что около 1% их населения еженедельно заражаются COVID-19.

В ВОЗ считают, что одобренные к этому моменту вакцины «оказывают хорошую защиту от тяжелого течения заболевания и смерти», в том числе в случаях с заражением «Омикроном».

В Европе Великобритания занимает первое место по количеству случаев COVID-19, с начала пандемии там обнаружили более 14 млн случаев заражения коронавирусом (142 тыс. 224 за последние сутки). На втором месте — Франция с более чем 12 млн. случаями, Россия на третьем месте с 10,7 млн. случаями.

В США, по данным Института Джонса Хопкинса, за минувшие сутки обнаружили примерно 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для одной страны за всю пандемию.

На фоне новой волны заболеваемости в ряде стран Европы вводятся дополнительные карантинные ограничения.