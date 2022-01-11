Половина населення Європи заразиться “Омікроном” у найближчі два місяці

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Інститут показників та оцінки здоров’я (IHME) прогнозує, що понад 50% населення Європи буде інфіковано «Омікроном» у найближчі шість-вісім тижнів.

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) по Європі Ханс Клюге заявив 11 січня, що у Європі зареєстровано понад сім мільйонів нових випадків захворювання на COVID-19 за перший тиждень 2022 року.

Інститут показників та оцінки здоров’я прогнозує, що понад 50% населення європейського регіону буде інфіковано штамом «Омікрон» у найближчі 6−8 тижнів, — цитує заяву Клюге Reuters.

Він вважає, що саме через безпрецедентні масштаби зараження медики констатують зростання кількості госпіталізацій із COVID-19.

«Омікрон» швидко стає домінуючим вірусом у Західній Європі і зараз розповсюджується на Балканах, — пояснив Клюге.

Він додав, що дані, зібрані за останні тижні, підтверджують: «Омікрон» має високу здатність до поширення, тому що мутації, які він має, дозволяють йому легше закріплюватися на клітинах людини. Він може заразити навіть тих, хто раніше був інфікований або вакцинований.

Представник ВООЗ наголосив, що хоча цей штам поширюється дуже швидко, у більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, а смертність не є висококою — особливо серед вакцинованих.

50 із 53 країн у Європі та Центральній Азії зафіксували випадки зараження «Омікроном».

На 10 січня 26 країн Європи повідомили ВООЗ, що близько 1% їхнього населення щотижня заражаються COVID-19.

У ВООЗ вважають, що схвалені до цього моменту вакцини «надають хороший захист від тяжкого перебігу захворювання та смерті», у тому числі у випадках із зараженням «Омікроном».

У Європі Велика Британія посідає перше місце за кількістю випадків COVID-19, від початку пандемії там виявили понад 14 млн випадків зараження коронавірусом (142 тис. 224 за останню добу). На другому місці — Франція з більш ніж 12 млн випадками, Росія на третьому місці з 10,7 млн випадками.

У США, за даними Інституту Джонса Хопкінса, за минулу добу виявили приблизно 1,4 млн випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником для однієї країни за всю пандемію.

На тлі нової хвилі захворюваності в низці країн Європи запроваджуються додаткові карантинні обмеження.