https://racurs.ua/ua/n165533-koronavirus-u-ssha-bie-vsi-rekordy-milyony-zarajen-za-dobu.html

Ракурс

Коронавірус у США б'є всі рекорди — за останню добу там виявили близько 1,4 млн заражень COVID-19, що є рекордним показником за всю пандемію.

Станом на ранок 11 січня там зафіксували 61 млн 558 тис. 85 заражень. Про це повідомляє американський університет Джонса Хопкінса.

Також за добу зареєстрували близько 1,9 тис. летальних наслідків серед інфікованих. Загальна кількість смертей, таким чином, становила 839,5 тис.

Водночас за минулі вихідні показник госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів досяг рекордного максимуму. Тільки за 9 січня в лікарні країни надійшли 142 тис. 388 хворих на коронавірус. Це перевищує попередній максимум у 142 тис. 315, зафіксований у січні минулого року. Середньодобовий показник госпіталізації за сім днів склав 132 тис. 86, що на 83% вище, ніж фіксували два тижні тому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що світовий рекорд за кількістю інфікованих коронавірусною хворобою встановили США — 3 січня там вперше виявили понад мільйон нових випадків COVID-19. Американські фахівці прогнозують, що пік хвилі захворюваності ще попереду.