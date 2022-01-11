Роберт Дертс. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n165532-pomer-milyoner-robert-derst-ranishe-vin-otrymav-dovichnyy-termin-za-vbyvstvo.html

Ракурс

Помер американський мільйонер Роберт Дерст, який три місяці тому отримав довічний термін за вбивство, в якому випадково зізнався на зйомках серіалу про себе.

Багатій помер в одній з лікарень у штаті Каліфорнія. Туди 78-річного мільйонера доставили з в’язниці, де йому стало погано. Роберт Дерст помер від природних причин, викликаних «низкою медичних проблем» — раком стравоходу і сечового міхура, хронічною хворобою нирок і хронічною обструктивною хворобою легенів. Про це ABC News та BBC із посиланням на адвоката Чіпа Льюїса.

У жовтні 2021 року Роберта Дерста засудили до довічного ув’язнення за вбивство 21-річної давності. У 2000 році мільйонер застрелив свою подругу Сюзан Берман. Це він зробив перед розмовою Сюзан з поліцією, бо вона могла розкрити деталі зникнення його дружини. У 1982 році, коли вона зникла, Берман надала чоловікові фальшиве алібі. Тіло дружини Дерста так і не знайшли.

Мільйонер зізнався у важкому злочині випадково — це сталося у 2015 році на зйомках документального фільму HBO про життя Дерста. Чоловік пішов до туалету, але забув зняти мікрофон.

Ну ось і все. Тебе зловили. Що я зробив? Вбив їх усіх, звичайно, — говорив сам до себе мільйонер.

Згодом цей запис телевізійники віднесли в поліцію, а Дерста заарештували. У 2001 році мільйонера судили за вбивство сусіда. Він визнав провину, але адвокати довели, що це була самооборона, і його виправдали.

Нагадаємо, 11 січня в лікарні Італії помер президент Європейського парламенту Давид Сассолі. Політика госпіталізували ще 26 грудня із «серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи».Посадовець був під санкціями Російської Федерації.

Джерела: ABC News, BBC