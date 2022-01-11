Роберт Дертс. Фото: AP

https://racurs.ua/n165532-umer-millioner-robert-derst-ranee-on-poluchil-pojiznennyy-srok-za-ubiystvo.html

Ракурс

Умер американский миллионер Роберт Дерст, который три месяца назад получил пожизненный срок за убийство, в котором случайно признался на съемках сериала о себе.

Богач скончался в одной из больниц в штате Калифорния. Туда 78-летнего миллионера доставили из тюрьмы, где ему стало плохо. Роберт Дерст умер от естественных причин, вызванных «рядом медицинских проблем» — раком пищевода и мочевого пузыря, хронической болезнью почек и хронической обструктивной болезнью легких. Об этом ABC News и BBC со ссылкой на адвоката Чипа Льюиса.

В октябре 2021 года Роберта Дерста приговорили к пожизненному заключению за убийство 21-летней давности. В 2000 году миллионер застрелил свою подругу Сьюзан Берман. Это он сделал перед разговором Сьюзан с полицией, потому что она могла раскрыть детали исчезновения его жены. В 1982 году, когда она исчезла, Берман предоставила ему фальшивое алиби. Тело жены Дерста так и не нашли.

Миллионер признался в тяжелом преступлении случайно — это произошло в 2015 году на съемках документального фильма HBO о жизни Дерста. Мужчина пошел в туалет, но забыл снять микрофон.

Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, конечно, — говорил сам себе миллионер.

Впоследствии эту запись телевизионщики отнесли в полицию, а Дерста арестовали. В 2001 году миллионера судили за убийство соседа. Он признал вину, но адвокаты доказали, что это была самооборона, и его оправдали.

Напомним, 11 января в больнице Италии скончался президент Европейского парламента Давид Сассоли. Политика госпитализировали еще 26 декабря с «серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы». Чиновник был под санкциями Российской Федерации.

Источники: ABC News, BBC