Корона. Фото: istock

https://racurs.ua/n165533-koronavirus-v-ssha-bet-vse-rekordy-milliony-zarajeniy-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в США бьет все рекорды — за последний сутки там выявили около 1,4 млн заражений COVID-19, что является рекордным показателем за всю пандемию.

По состоянию на утро 11 января там зафиксировали 61 млн 558 тыс. 85 заражений. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Также за сутки зарегистрировали около 1,9 тыс. летальных исходов среди инфицированных. Общее число смертей, таким образом, составило 839,5 тыс.

При этом за минувшие выходные показатель госпитализированных с COVID-19 пациентов достиг рекордного максимума. Только за 9 января в больницы страны поступили 142 тыс. 388 заболевших коронавирусом. Это превышает предыдущий максимум в 142 тыс. 315, зафиксированный в январе прошлого года. Среднесуточный показатель госпитализации за семь дней составил 132 тыс. 086, что на 83% выше, чем фиксировали две недели назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что мировой рекорд по количеству инфицированных коронавирусной болезнью установили США — 3 января там впервые обнаружили свыше миллиона новых случаев COVID-19. Американские специалисты прогнозируют, что пик волны заболеваемости еще впереди.