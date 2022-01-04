Мировой рекорд по числу COVID-больных побили США

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Мировой рекорд по количеству инфицированных коронавирусной болезнью установили США — 3 января там впервые обнаружили свыше миллиона новых случаев COVID-19. Американские специалисты прогнозируют, что пик волны заболеваемости еще впереди.

В понедельник в США зафиксировали 1,08 млн случаев заражений ковидом. До этого с начала пандемии нигде не фиксировали столько больных в сутки, — пишет BBC со ссылкой на данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

Большинство новых случаев приходится на штамм «Омикрон». По словам официального советника США по пандемии коронавируса Энтони Фаучи, сейчас в стране происходит «почти вертикальный рост» количества заболеваний. Он ожидает, что эта волна достигнет пика через несколько недель.

Вместе с тем уровень смертности и госпитализаций в США значительно ниже, чем во время предыдущих волн коронавируса. Фаучи также привел пример Южно-Африканской Республики, где «Омикрон» сначала стремительно распространялся, а затем волна пошла на убыль.

Источник: ВВС