Світовий рекорд за кількістю COVID-хворих встановили США

https://racurs.ua/ua/n165301-svitovyy-rekord-za-kilkistu-covid-hvoryh-vstanovyly-ssha-infografika.html

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Світовий рекорд за кількістю інфікованих коронавірусною хворобою встановили США — 3 січня там вперше виявили понад мільйон нових випадків COVID-19. Американські фахівці прогнозують, що пік хвилі захворюваності ще попереду.

У понеділок в США зафіксували 1,08 млн випадків заражень ковідом. До цього з початку пандемії ніде не фіксували стільки хворих за добу, — пише BBC з посиланням на дані Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Більшість нових випадків припадає на штам «Омікрон». За словами офіційного радника США з питань пандемії коронавірусу Ентоні Фаучі, зараз у країні відбувається «майже вертикальне зростання» кількості захворювань. Він очікує, що ця хвиля сягне піку за кілька тижнів.

Разом з тим рівень смертності та госпіталізацій у США наразі значно нижчий, аніж під час попередніх хвиль коронавірусу. Фаучі також навів приклад Південно-Африканської Республіки, де «Омікрон» спершу стрімко поширювався, а потім хвиля пішла на спад.

Джерело: ВВС