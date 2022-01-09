Коронавирус провоцирует опасную хроническую болезнь у детей и подростков

https://racurs.ua/n165455-koronavirus-provociruet-opasnuu-hronicheskuu-bolezn-u-detey-i-podrostkov.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, а ученые обнаруживают новые неожиданные последствия болезни. Среди нескольких сот тысяч детей и подростков из США нашли опасную тенденцию — после перенесенного заболевания у них росла вероятность диабета.

Соответствующие данные опубликовали на сайте Центров по контролю за инфекционными заболеваниями США.

Ученые изучили две базы данных по американцам моложе 18 лет, включавшим примерно 0,8 млн случаев. В этой выборке ученые выделили группы тех, кто не болел коронавирусом, болел им, и тех, кто не болел коронавирусом, но болел острым респираторным заболеванием до начала пандемии. В выборках изучалась частота постановки диагноза диабет.

Оказалось, что среди переболевших коронавирусом частота выявления диабета в 2,66 раза выше, чем среди не болевших им, и в 2,16 раза выше, чем среди тех, кто болел острым респираторным заболеванием до эпидемии. В работе нет корреляции между тяжестью перенесенного заболевания и частотой диабета, то есть последний мог возникать и после легкой формы коронавирусной инфекции.

Ученые выдвинули предположение, что причиной может быть как стрессовая гипергликемия (повышенное содержание сахар в крови), так и инфицирование вирусом клеток поджелудочной железы.

Также рост заболеваемости может быть вызван лекарственной терапией при коронавирусе, так как лекарства от коронавируса часто сильнодействующие, и часть из них могут приводить к росту уровня сахара в крови. Однако исследователи сомневаются, что именно лекарства от коронавируса — главный виновник проблемы. Они отмечают, что лишь 1,5−2,2% выявленных после коронавируса случаев диагностировано как диабет, спровоцированный приемом лекарств.

Напомним, ранее мы сообщали, что диабет может развиться у людей, которые работают в ночную смену и питаются ночью. Оказалось, что такой режим приема пищи повышает уровень глюкозы в крови.