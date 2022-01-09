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Ракурс

Десятки людей вышли с плакатами «Скажи Путину Нет» в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

9 янв 2022, 16:39
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Акция протеста «Скажи Путину НЕТ» прошла в Киеве. На Михайловской площади собралось несколько десятков человек.

Мероприятие проходит накануне международных переговоров с Россией относительно ситуации вокруг Украины и противодействия российской агрессии. Об этом сообщает «Суспільне».

Участники акции принесли флаги Украины, Казахстана и Беларуси, а также развернули большой плакат с надписью «Скажи Путину Нет» и голубовато-желтое полотнище.

Акция. Фото: СуспільнеОни говорят, что таким образом хотят напомнить властям страны и в частности Министерству иностранных дел (МИД), что украинская позиция во время переговоров должна быть четкой — никаких компромиссов с Кремлем. Аналогичные акции проходят в ряде украинских городов, а также в других странах, в частности в Италии, Испании, Германии, Португалии, Великобритании и США.

Акция. Фото: СуспільнеС Михайловской площади активисты направились к зданию МИД, где развернули баннер с главным месседжем и запели гимн Украины.

Акция. Фото: СуспільнеАкцию провели накануне переговоров США и России в Женеве — там будут обсуждаться так называемые «гарантии безопасности». Среди требований Москвы — недопущение вступления Украины в НАТО.


Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину пугает весь мир — издание The New York Times создало карту с расположением российских войск на границе с Украиной. Карта была создана на основе украинских и западных источников, данных независимых военных аналитиков и снимков со спутника.

Источник: Суспільне

Источник: Ракурс


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