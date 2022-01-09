Акція. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n165454-desyatky-ludey-vyshly-z-plakatamy-skajy-putinu-ni-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

Акція протесту «Скажи Путіну — ні» пройшла у Києві. На Михайлівській площі зібралось кілька десятків людей.

Захід відбувається напередодні міжнародних перемовин з Росією щодо ситуації навколо України та протидії російській агресії. Про це повідомляє «Суспільне».

Учасники акції принесли прапори України, Казахстану та Білорусі, а також розгорнули великий плакат з написом «Скажи Путіну Ні» та блакитно-жовте полотнище.

Вони кажуть, що таким чином хочуть нагадати владі країни та зокрема Міністерству закордонних справ (МЗС), що українська позиція під час перемовин має бути чіткою — жодних компромісів з Кремлем. Аналогічні акції відбуваються в низці українських міст, а також в інших країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Великій Британії та США.

З Михайлівської площі активісти попрямували до будівлі МЗС, де розгорнули банер з головним меседжем та заспівали гімн України.

Акцію провели напередодні переговорів США і Росії у Женеві — там обговорюватимуть так звані «гарантії безпеки». Серед вимог Москви — недопущення вступу України до НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії до України лякає весь світ — видання The New York Times створило карту з розташуванням російських військ на кордоні з Україною. Карту було створено на основі українських та західних джерел, даних незалежних військових аналітиків та знімків із супутника.

Джерело: Суспільне