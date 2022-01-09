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Милохин. Фото: УП
Я враг — звезду российского «Тик-Тока» не пустили в Украину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n165453-ya-vrag-zvezdu-rossiyskogo-tik-toka-ne-pustili-v-ukrainu-video.htmlРакурс
Даня Милохин — 20-летний российский блогер, прославившийся в соцсети «Тик-Ток», не смог попасть в Украину.
Российскому блогеру отказали во въезде. Об этом сам Милохин сообщил в своем Instagram.
Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не упустили… Я враг, — написал он.
Напомним, ранее мы сообщали, что российский актер Вячеслав Чепурченко получил запрет на въезд в Украину за посещение оккупированного Россией Крыма. 34-летний актер направлялся на съемку в Украине.
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