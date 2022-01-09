Милохин. Фото: УП

https://racurs.ua/n165453-ya-vrag-zvezdu-rossiyskogo-tik-toka-ne-pustili-v-ukrainu-video.html

Ракурс

Даня Милохин — 20-летний российский блогер, прославившийся в соцсети «Тик-Ток», не смог попасть в Украину.

Российскому блогеру отказали во въезде. Об этом сам Милохин сообщил в своем Instagram.

Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не упустили… Я враг, — написал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский актер Вячеслав Чепурченко получил запрет на въезд в Украину за посещение оккупированного Россией Крыма. 34-летний актер направлялся на съемку в Украине.