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Я ворог — зірку російського «Тік-Тока» не пустили в Україну (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n165453-ya-vorog-zirku-rosiyskogo-tik-toka-ne-pustyly-v-ukrayinu-video.htmlРакурс
Даня Мілохін — 20-річний російський блогер, який прославився в соцмережі «Тік-Ток», не зміг потрапити до України.
Російському блогерові відмовили у в’їзді. Про це сам Мілохін повідомив у своєму Instagram.
Ми прилетіли до Києва й нас тримають у полоні. Мене не впустили… Я ворог, — написав він.
Прикордонники поки не коментують інформацію блогера.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський актор В’ячеслав Чепурченко отримав заборону на в’їзд в Україну за відвідування окупованого Росією Криму. 34-річний актор прямував на знімання в Україну
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