https://racurs.ua/ua/n165453-ya-vorog-zirku-rosiyskogo-tik-toka-ne-pustyly-v-ukrayinu-video.html

Ракурс

Даня Мілохін — 20-річний російський блогер, який прославився в соцмережі «Тік-Ток», не зміг потрапити до України.

Російському блогерові відмовили у в’їзді. Про це сам Мілохін повідомив у своєму Instagram.

Ми прилетіли до Києва й нас тримають у полоні. Мене не впустили… Я ворог, — написав він.



Прикордонники поки не коментують інформацію блогера.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський актор В’ячеслав Чепурченко отримав заборону на в’їзд в Україну за відвідування окупованого Росією Криму. 34-річний актор прямував на знімання в Україну