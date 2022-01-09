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Ракурс

Я ворог — зірку російського «Тік-Тока» не пустили в Україну (ВІДЕО)

9 січ 2022, 16:06
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Даня Мілохін — 20-річний російський блогер, який прославився в соцмережі «Тік-Ток», не зміг потрапити до України.

Російському блогерові відмовили у в’їзді. Про це сам Мілохін повідомив у своєму Instagram.

Ми прилетіли до Києва й нас тримають у полоні. Мене не впустили… Я ворог, — написав він.


Прикордонники поки не коментують інформацію блогера.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський актор В’ячеслав Чепурченко отримав заборону на в’їзд в Україну за відвідування окупованого Росією Криму. 34-річний актор прямував на знімання в Україну

Джерело: Ракурс


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