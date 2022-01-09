Температура в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n165452-morozy-i-snigopady-povertautsya-v-ukrayinu-karta.html

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Погода в Україні 10 січня переважатиме похмура та морозна, на сході очікується мокрий сніг та дощ. На заході України температура сягатиме −6° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 10 січня буде похмурою та сухою. Вночі температура повітря впаде до −3°, а вдень повітря сягатиме −1°.

Погода в Харкові буде дощовою і сніжною, вночі і вдень очікуються морози. Градуси опустяться до −2° вночі і підскочать до +1 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують +2° тепла, а вдень обіцяють +5° тепла.

Погодні умови у Львові в понеділок будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −4 до −6° морозу, а вдень обіцяють −3°.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 січня прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують, можлива незначна магнітна активність.

Джерело: Gismeteo