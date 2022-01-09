Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Морози і снігопади повертаються в Україну (КАРТА)

9 січ 2022, 15:32
999

Погода в Україні 10 січня переважатиме похмура та морозна, на сході очікується мокрий сніг та дощ. На заході України температура сягатиме −6° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 10 січня буде похмурою та сухою. Вночі температура повітря впаде до −3°, а вдень повітря сягатиме −1°.

Погода в Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде дощовою і сніжною, вночі і вдень очікуються морози. Градуси опустяться до −2° вночі і підскочать до +1 тепла вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують +2° тепла, а вдень обіцяють +5° тепла.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в понеділок будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −4 до −6° морозу, а вдень обіцяють −3°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 10 січня прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують, можлива незначна магнітна активність.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів