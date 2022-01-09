https://racurs.ua/n165452-morozy-i-snegopady-vozvraschautsya-v-ukrainu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 10 января будет преобладать пасмурная и морозная, на востоке ожидается мокрый снег и дождь. На западе Украины температура будет достигать −6° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 10 января будет пасмурной и сухой. Ночью температура воздуха упадет до −3°, а днем воздух будет достигать −1°.

Погода в Харькове будет дождливая и снежная, ночью и днем ожидаются морозы. Градусы опустятся до −2° ночью и подпрыгнут до +1 тепла днем.

Погода в Одессе завтра — относительно теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +2° тепла, а днем будет +5° тепла.

Погода во Львове в понедельник будут холодной. Столбики термометров ночью покажут от −4 до −6° мороза, а днем обещают −3°.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 января прогнозируется спокойная — магнитные бури не прогнозируются, возможна незначительная магнитная активность.

Источник: Gismeteo