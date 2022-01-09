https://racurs.ua/ua/n165455-koronavirus-provokuie-nebezpechnu-hronichnu-hvorobu-u-ditey-ta-pidlitkiv.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, а вчені виявляють нові несподівані наслідки хвороби. Серед кількох сотень тисяч дітей і підлітків із США знайшли небезпечну тенденцію — після перенесеного захворювання у них зростала ймовірність діабету.

Відповідні дані опублікували на сайті Центрів з контролю за інфекційними захворюваннями США.

Вчені вивчили дві бази даних з американцями молодшими за 18 років, що включали приблизно 0,8 млн випадків. У цій вибірці вчені виділили групи тих, хто не хворів на коронавірус, хворів на нього, і тих, хто не хворів на коронавірус, але хворів на гостре респіраторне захворювання до початку пандемії. У вибірках вивчалася частота постановки діагнозу діабет.

Виявилося, що серед перехворілих на коронавірус частота виявлення діабету у 2,66 раза вища, ніж серед не хворих ним, і у 2,16 раза вища, ніж серед тих, хто хворів на гостре респіраторне захворювання до епідемії. У роботі немає кореляції між тяжкістю перенесеного захворювання і частотою діабету, тобто останній міг виникати і після легкої форми коронавірусної інфекції.

Науковці висунули припущення, що причиною може бути як стресова гіперглікемія (підвищений вміст цукор у крові), так і інфікування вірусом клітин підшлункової залози.

Також зростання захворюваності може бути викликане лікарською терапією при коронавірусі, бо ліки проти коронавірусу часто сильнодійні, і частина з них можуть призводити до зростання рівня цукру в крові. Проте дослідники сумніваються, що саме ліки проти коронавірусу — головний винуватець проблеми. Вони відзначають, що лише 1,5−2,2% виявлених після коронавірусу випадків діагностованих як діабет, спровоковані прийманням ліків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що діабет може розвинутися у людей, які працюють в нічну зміну і харчуються вночі. Виявилося, що такий режим харчування підвищує рівень глюкози в крові.