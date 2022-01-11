Зв’язок між COVID-19 у дітей та діабетом встановили учені

Коронавірус загрожує дітям негативними наслідками для здоров’я

https://racurs.ua/ua/n165547-zv-yazok-mij-covid-19-u-ditey-ta-diabetom-vstanovyly-ucheni.html

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Діти, які перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, мають значно вищий ризик розвитку діабету I чи II типу.

Про це свідчать результати дослідження, результати якого опубліковані на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

Проаналізувавши дані двох великих медичних установ — IQVIA (1,7 млн дітей) та HealthVerity (майже 900 тис. дітей) за період з березня 2020 року по червень 2021 року медики виявили зростання кількості випадків діабету в дітей, які перехворіли коронавірусом. Причому в одному наборі даних дослідники виявили 2,6-кратне зростання кількості нових випадків діабету серед дітей, а в іншому — зростання на 30%.

На думку учених, такі відмінності в обох групах, ймовірно, зв’язані з тим, що діти по-різному класифікувалися як хворі на COVID-19.

Дослідники наголошують, що навіть 30% - це дуже великий показник.

Водночас діти, які перехворіли респіраторними захворюваннями, не пов’язаними з COVID-19, не зазнавали підвищеного ризику.

Підвищений ризик розвитку цукрового діабету серед осіб віком до 18 років після COVID-19 підкреслює важливість стратегій профілактики COVID-19 у цій віковій групі, включаючи вакцинацію для всіх осіб, які відповідають вимогам, та профілактику та лікування хронічних захворювань, — наголошують дослідники.

Учені також додають, що хоча ці дані ще потребують додаткових досліджень, вони свідчать про необхідність обстеження дітей на діабет протягом кількох місяців після одужання від COVID-19.