Связь между COVID-19 у детей и диабетом установили ученые

Коронавирус угрожает детям негативными последствиями для здоровья

https://racurs.ua/n165547-svyaz-mejdu-covid-19-u-detey-i-diabetom-ustanovili-uchenye.html

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Дети, переболевшие коронавирусной болезнью COVID-19, имеют значительно более высокий риск развития диабета I или II типа.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, результаты которого опубликованы на сайте Центров контроля и профилактики заболеваний в США (CDC).

Проанализировав данные двух крупных медицинских учреждений — IQVIA (1,7 млн детей) и HealthVerity (почти 900 тыс. детей) за период с марта 2020 года по июнь 2021 года медики выявили рост количества случаев диабета у детей, переболевших коронавирусом. Причем в одном наборе данных исследователи обнаружили 2,6-кратный рост числа новых случаев диабета среди детей, а в другом — рост на 30%.

По мнению ученых, такие отличия в обеих группах, вероятно, связаны с тем, что дети по-разному классифицировались как больные COVID-19.

Исследователи подчеркивают, что даже 30% - это очень большой показатель.

В то же время дети, переболевшие респираторными заболеваниями, не связанными с COVID-19, не подвергались повышенному риску.

Повышенный риск развития сахарного диабета среди лиц до 18 лет после COVID-19 подчеркивает важность стратегий профилактики COVID-19 в этой возрастной группе, включая вакцинацию для всех лиц, отвечающих требованиям, и профилактику и лечение хронических заболеваний, — подчервивают исследователи.

Ученые также добавляют, что хотя эти данные еще нуждаются в дополнительных исследованиях, они свидетельствуют о необходимости обследования детей на диабет в течение нескольких месяцев после выздоровления от COVID-19.