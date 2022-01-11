https://racurs.ua/n165546-ukrainu-skuut-15-gradusnye-morozy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине резко изменится — морозы усилятся во всех регионах. В ближайшие дни температура воздуха упадет до −18°C.

Днем столбики термометров также будут достигать −12°C. Об этом сообщает Gismeteo.

Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах, но снега не будет. Ветер северный и порывистый.

В среду, 12 января, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, на большей части территории осадков не ожидается, только в Киевской и Луганской областях возможен снег.

Ветер северный, северо-западный, 4−10 м/с, на юге будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 16 м/с. В северных и центральных областях ночью прогнозируется −18…-14°C, днем температура воздуха составит −13…-7°C.

На западе температура воздуха будет составлять −15…-11 °C, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах −10…-2 °C. В восточной части ночью ожидается −13…-11°C, днем температура воздуха поднимется до −9…-4°C. На юге страны ночью прогнозируется −11…-10°C, днем воздух прогреется до −6…-5°C.

В Киеве 12 января мороз затрещит — ночью до −14°C, днем до −12°C. Следующая ночь, на 13 января, врежет в Украине еще сильнее морозами, до −15−20°C, а на севере и северо-востоке даже до −20−23°C.

Источник: Gismeteo