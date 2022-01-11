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Ракурс
Охотское море в России покрылось шугой. Фото: photographers.ua

Охотское море начало замерзать — необычное явление попало на видео

11 янв 2022, 13:34
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Замерзание Охотского моря в Российской Федерации попало на видео.

На острове Сахалин фотограф-любитель снял на видео интересное явление на поверхности Охотского моря. Для съемок он использовал квадрокоптер. Кадры появились на странице vsnetkov в Instagram.

На кадрах можно увидеть, что поверхность моря покрыта белой массой, которая издалека напоминает пену и колышется на волнах. Эту пену волны несут к берегу.

По словам ученых, это явление называется шугой, которая формируется из воды при температурах воздуха, близких к ее замерзанию. Обычно шуга появляется незадолго до того, как поверхность воды полностью замерзнет.


Напомним, в феврале 2021 года сильные морозы в США и Канаде спровоцировали частичное замерзание комплекса водопадов на реке Ниагара. Тогда СМИ обнародовали невероятные фото и видео противостояния стихии воды и морозов.

Источник: Ракурс


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