Ниагарский водопад превратился в царство льда — фото и видео стихии

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Ниагарский водопад превратился в царство льда — сильные морозы в США и Канаде, которые пришли с последним снежным штормом, спровоцировали частичное замерзание комплекса водопадов на реке Ниагара. СМИ обнародовали невероятные фото и видео противостояния стихии воды и морозов.

Температура воздуха на Ниагарском водопаде снизилась до -19°C и превратила его в ледяное королевство. Тысячи туристов в конце февраля посещают водопад, чтобы полюбоваться причудливыми глыбами льда на месте бурного потока воды, пишут 26 февраля СМИ США.

У подножия ледяного Ниагарского водопада можно увидеть еще и радугу.

Напомним, последний раз Ниагара частично превратилась в ледяную скульптуру в 2019 году, а полностью водопад замерзал только в 1848 году, тогда практически остановился поток воды.