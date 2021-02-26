Ніагарський водоспад перетворився на царство льоду — фото і відео стихії

https://racurs.ua/ua/n151004-niagarskyy-vodospad-peretvoryvsya-na-carstvo-lodu-foto-i-video-styhiyi.html

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Ніагарський водоспад перетворився на царство льоду — сильні морози у США та Канаді, які прийшли з останнім сніговим штормом, спровокували часткове замерзання комплексу водоспадів на річці Ніагара. ЗМІ оприлюднили неймовірні фото та відео протистояння стихії води та морозів.

Температура повітря на Ніагарському водоспаді знизилася до -19°C й перетворила його у крижане королівство. Тисячі туристів наприкінці лютого відвідують водоспад, щоб помилуватися химерними брилами льоду на місці бурхливого потоку води, пишуть 26 лютого ЗМІ США.

Біля підніжжя крижаного Ніагарського водоспаду можна побачити ще й веселку.

Нагадаємо, востаннє Ніагара частково перетворилася у крижану скульптуру в 2019 році, а повністю водоспад замерзав лише у 1848 році, тоді практично зупинився потік води.