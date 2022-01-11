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Ракурс
Охотське море в Росії вкрилося шугою. Фото: photographers.ua

Охотське море почало замерзати — незвичне явище потрапило на відео

11 січ 2022, 13:34
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Замерзання Охотського моря в Російській Федерації потрапило на відео.

На острові Сахалін фотограф-любитель зняв на відео цікаве явище на поверхні Охотського моря. Для зйомок він використовував квадрокоптер. Кадри з’явилися на сторінці vsnetkov в Instagram.

На кадрах можна побачити, що поверхня моря покрита білою масою, яка здалеку нагадує піну і колишеться на хвилях. Цю піну хвилі несуть до берега.

За словами науковців, це явище називається шугою, яка формується з води при температурах повітря, близьких до її замерзання. Зазвичай шуга з’являється незадовго до того, як поверхня води повністю замерзне.


Нагадаємо, у лютому 2021 року сильні морози у США та Канаді спровокували часткове замерзання комплексу водоспадів на річці Ніагара. Тоді ЗМІ оприлюднили неймовірні фото та відео протистояння стихії води та морозів.

Джерело: Ракурс


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