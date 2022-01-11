Охотське море в Росії вкрилося шугою. Фото: photographers.ua

https://racurs.ua/ua/n165545-ohotske-more-pochalo-zamerzaty-nezvychne-yavysche-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Замерзання Охотського моря в Російській Федерації потрапило на відео.

На острові Сахалін фотограф-любитель зняв на відео цікаве явище на поверхні Охотського моря. Для зйомок він використовував квадрокоптер. Кадри з’явилися на сторінці vsnetkov в Instagram.

На кадрах можна побачити, що поверхня моря покрита білою масою, яка здалеку нагадує піну і колишеться на хвилях. Цю піну хвилі несуть до берега.

За словами науковців, це явище називається шугою, яка формується з води при температурах повітря, близьких до її замерзання. Зазвичай шуга з’являється незадовго до того, як поверхня води повністю замерзне.

Нагадаємо, у лютому 2021 року сильні морози у США та Канаді спровокували часткове замерзання комплексу водоспадів на річці Ніагара. Тоді ЗМІ оприлюднили неймовірні фото та відео протистояння стихії води та морозів.