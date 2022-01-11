Заработки звезд TikTok подсчитал Forbes

https://racurs.ua/n165544-zarabotki-zvezd-tiktok-podschital-forbes.html

Ракурс

Соцсеть TikTok («Тик-Ток») становится все более популярной и приносит первые миллионы своим инфлюенсерам.

Наиболее высокооплачиваемые звезды «Тик-Тока» в 2021 году все вместе заработали 55,5 млн долл., что на 200% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Forbes.

Частично на их заработки повлияло то, что их слава вышла за пределы платформы, что принесла им популярность. Многие из них теперь выпускают собственные шоу, выходят на сцену вместе с популярными артистами. Вместо этого значительную часть прибыли — от 30% до 50% — они все еще получают от спонсорского контента.

Теперь, когда TikTok имеет более миллиарда пользователей во всем мире, компании вроде Amazon, Louis Vuitton и McDonald’s начали хорошо платить за такую рекламу. Звезды соцсети могут выставлять счет на полмиллиона долларов за пост, хотя обычно они получают от 100 тыс. дол. до 250 тыс. дол. за публикацию.

Рейтинг тиктокеров:

Чарли Д’Амелио (заработок: $17,5 млн, 133 млн подписчиков);

Дикси Д’Амелио (заработок: $10 млн, 57 мл подписчиков);

Эдисон Рэй (заработок: $8,5 млн, 86 млн подписчиков);

Белла Порч (заработок: $5 млн, 87 мл подписчиков);

Джош Ричардс (заработок: $5 млн, 26 мл подписчиков);

Крис Коллинс (заработок: $4,75 млн, 42 млн подписчиков);

Авани Грегг (заработок $4,75 млн, 39 млн подписчиков).

Формируя рейтинг, издание принимало во внимание наиболее оплачиваемых звезд, чья слава началась с TikTok. Поэтому в этот список не попали активные на платформе знаменитости.