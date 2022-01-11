Заробітки зірок TikTok підрахував Forbes

https://racurs.ua/ua/n165544-zarobitky-zirok-tiktok-pidrahuvav-forbes.html

Ракурс

Соцмережа TikTok («Тік-Ток») стає все більш популярною і приносить перші мільйони своїм амбасадорам.

Найбільш високооплачувані зірки «Тік-Току» у 2021 році всі разом заробили 55,5 млн дол., що на 200% більше проти попереднього року. Про це повідомляє Forbes.

Частково на їхні заробітки вплинуло те, що їхня слава вийшла за межі платформи, що принесла їм популярність. Багато хто з них тепер випускає власні шоу, виходить на сцену разом із популярними артистами. Натомість значну частину прибутку — від 30% до 50% — вони все ще одержують від спонсорського контенту.

Тепер, коли TikTok має понад мільярд користувачів у всьому світі, компанії на кшталт Amazon, Louis Vuitton і McDonald’s почали добре платити за таку рекламу. Зірки соцмережі можуть виставляти рахунок на пів мільйона доларів за пост, хоча зазвичай вони отримують від 100 тис. дол. до 250 тис. дол. за публікацію.

Рейтинг тіктокерів:

Чарлі Д’Амеліо. (заробіток: $17,5 млн, 133 млн підписників);

Діксі Д’Амеліо (заробіток: $10 млн, 57 млн підписників);

Едісон Рей (заробіток: $8,5 млн, 86 млн підписників);

Белла Порч (заробіток: $5 млн, 87 млн підписників);

Джош Річардс (заробіток: $5 млн, 26 млн підписників);

Кріс Коллінс (заробіток: $4,75 млн, 42 млн підписників);

Авані Грегг (заробіток $4,75 млн, 39 млн підписників).

Формуючи рейтинг, видання брало до уваги найбільш оплачуваних зірок, чия слава почалася з TikTok. Тому до цього списку не потрапили активні на платформі знаменитості.