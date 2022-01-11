Що робить тесть Зеленського у Раді, розповіли у «Чесно»

Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко обіймає посаду помічника нардепа, фото: «Українська правда»

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Володимир Кияшко, батько дружини президента України Володимира Зеленського Олени Зеленської, є помічником на громадських засадах у нардепа з фракції «Слуга народу», голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка.

Громадський рух «Чесно» дослідив, що зробив тесть Зеленського за час перебування на цій посаді.

Бондаренко в коментарі «Чесно» повідомив, що Кияшко разом із профільною столичною установою — Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління — розробив проект застосування відходів промисловості в дорожньому будівництві, який передано в Міністерство інфраструктури, котре має його впровадити.

За словами Бондаренка, тесть Зеленського давно займається темою перероблення промислових відходів у дорожнє покриття.

Це те, що я знаю про його діяльність. Нічого суттєвого більше він мені не приносив. Попередній проект він приніс і показав, я схвалив. Він має основне місце роботи, він викладач, а у мене працює на громадських засадах, тому я його не навантажую роботою. Бачимось із ним раз на місяць чи раз у два місяці, — зазначив нардеп.

Водночас у Мінінфраструктури про згаданий Бондаренком проект Кияшка нічого конкретного сказати не змогли.

Водночас у відомстві наголошують, що разом із «Укравтодором» системно підходять до питання застосування відходів в дорожньому будівництві, в тому числі до пропозицій профільного інституту та напрацювань тестя президента, — зазначає рух «Чесно».

Кияшко — кандидат технічних наук та викладач, доцент кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» Київського інституту залізничного транспорту, викладає дисципліну «Будівельні конструкції та будівлі на транспорті».

Раніше він був керівником ТОВ «Криворіжмонолітбуд», а разом із дружиною Ольгою є засновником ТОВ «Техноімпульс», які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

Крім того, Кияшко має низку зареєстрованих патентів, останній з яких — патент на корисну модель № 110676 «Циліндр електромеханічного пристрою типу „РОЛЬГАНГ“ системи примусової зупинки автотранспортних засобів».

У Верховній Раді працює 421 народний депутат, у яких загалом є понад 4 тис. помічників.