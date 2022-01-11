Что делает тесть Зеленского в Раде, рассказали в «Чесно»

Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко занимает должность помощника нардепа, фото: «Украинская правда»

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Владимир Кияшко, отец супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской, является помощником на общественных началах у нардепа из фракции «Слуга народа», главы Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко.

Общественное движение «Чесно» исследовало, что сделал тесть Зеленского за время пребывания на этом посту.

Бондаренко в комментарии «Чесно» сообщил, что Кияшко вместе с профильным столичным учреждением — Государственной экологической академией последипломного образования и управления — разработал проект применения отходов промышленности в дорожном строительстве, переданный в Министерство инфраструктуры, которое должно его внедрить.

По словам Бондаренко, тесть Зеленского давно занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.

Это то, что я знаю о его деятельности. Ничего существенного больше он мне не приносил. Предыдущий проект он принес и показал, что я одобрил. Он имеет основное место работы, он преподаватель, а у меня работает на общественных началах, поэтому я его не нагружаю работой. Видимся с ним раз в месяц или раз в два месяца, — отметил нардеп.

В то же время в Мининфраструктуре об упомянутом Бондаренко проекте Кияшко ничего конкретного сказать не смогли.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что вместе с «Укравтодором» системно подходят к вопросу применения отходов в дорожном строительстве, в том числе предложений профильного института и наработок тестя президента, — отмечает движение «Чесно».

Кияшко — кандидат технических наук и преподаватель, доцент кафедры «Железнодорожный путь и путевое хозяйство» Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину «Строительные конструкции и здания на транспорте».

Ранее он был руководителем ООО «Криворожмонолитстрой», а вместе с супругой Ольгой является основателем ООО «Техноимпульс», производящими строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

Кроме того, у Кияшко есть ряд зарегистрированных патентов, последний из которых — патент на полезную модель № 110676 «Цилиндр электромеханического устройства типа „РОЛЬГАНГ“ системы принудительной остановки автотранспортных средств».

В Верховной Раде работает 421 народный депутат, у которых всего более 4 тыс. помощников.