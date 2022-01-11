Медведь гризли в США. Фото: web-zoopark.ru

https://racurs.ua/n165542-medved-grizli-v-ssha-ohotitsya-s-volkami-no-zabiraet-dobychu-sebe-video.html

Ракурс

Охота диких животных в Йеллоустонском национальном парке в США попала на видео.

Работникам парка удалось заснять то, как медведь гризли охотится вместе со стаей волков. На кадрах видно, как стая охотится на большое стадо лосей. Несколько волков отрываются, чтобы последовать за меньшей частью стада, и им удается загнать лосиху. Как только серые получают свою добычу, косолапый присоединяется к ним, хватает их еду и убегает с ней. Видео опубликовала Служба национальных парков в Facebook.

По словам биологов, это видео необычное тем, что волки и медведи обычно игнорируют друг друга. Акт кражи одним видом пищи у другого известен как клептопаразитизм или паразитизм путем кражи.

Если медведь хочет получить убитое волком животное, волки будут пытаться защитить добычу. Но волкам обычно не удается прогнать медведя, — рассказали исследователи.



Напомним, в сети появилось видео, как молодой медведь изувечил Lamborghini Huracan в «заряженной» версии Performante. Животное пыталось забраться в салон суперкара и оторвало дверь, которая не выдержала его веса.