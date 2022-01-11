Ведмідь грізлі у США. Фото: web-zoopark.ru

https://racurs.ua/ua/n165542-vedmid-grizli-u-ssha-poluie-z-vovkamy-ale-zabyraie-zdobych-sobi-video.html

Ракурс

Полювання диких тварин у Єллоустонському національному парку в США потрапило на відео.

Працівникам парку вдалося зафільмувати те, як ведмідь грізлі полює разом зі зграєю вовків. На кадрах видно, як зграя полює на велику череду лосів. Кілька вовків відриваються, щоб піти за меншою частиною стада, і їм вдається загнати лосиху. Щойно сіроманці отримують свою здобич, косолапий приєднується до них, хапає їхню їжу та тікає з нею. Відео опублікувала Служба національних парків у Facebook.

За словами біологів, це відео незвичайне тим, що вовки та ведмеді зазвичай ігнорують один одного. Акт крадіжки одним видом їжі в іншого відомий як клептопаразитизм або паразитизм шляхом крадіжки.

Якщо ведмідь хоче отримати вбиту вовком тварину, вовки намагатимуться захистити здобич. Але вовкам зазвичай не вдається прогнати ведмедя, — розповіли дослідники.



Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, як молодий ведмідь понівечив Lamborghini Huracan в «зарядженій» версії Performante. Тварина намагалася забратися в салон суперкара й відірвала двері, які не витримали його ваги.