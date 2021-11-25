Ведмідь пошматував Lamborghini Huracan. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n163572-vedmid-poshmatuvav-lamborghini-huracan-cherez-yabluko-video.html

Ракурс

Молодий ведмідь понівечив Lamborghini Huracan в «зарядженій» версії Performante.

Тварина намагалася забратися в салон суперкара й відірвала двері, які не витримали його ваги. «Ламборгіні» належав арабському шейху Хумайда Абдулли Альбукаїшу. Про боротьбу ведмедя з машиною та відповідне відео колекціонер суперкарів опублікував в Instagram.

На кадрах видно, як Хумайд намагався заманити ведмедя в салон Lamborghini, простягаючи йому яблуко. Той повиснув на дверях, які під вагою тварини відвалилися. Тварина все ж отримала своє яблуко, а шейх на відео не був засмученим через розтрощене авто.

У зоопарку Хумайда є багато різних тварин — тигри, леви, гієни і змії, з якими він нерідко грає поруч з автомобілями. В гаражі багатія є теж багато авто — парочка Huracan, Lamborghini Urus, а також Rolls-Royce Wraith.

Нагадаємо, влітку 2021 року аномальна спека в Канаді змусила тварин шукати незвичні для них місця, щоб охолодитися. Мама-ведмедиця привела своїх двох ведмежат купатися в басейн одного з приватних будинків у Ванкувері. Містяни змогли зафіксувати на відео, як клишоногі охолоджуються біля води.