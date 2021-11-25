Медведь разорвал Lamborghini Huracan. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n163572-medved-razorval-lamborghini-huracan-iz-za-yabloka-video.html

Ракурс

Молодой медведь поломал Lamborghini Huracan в «заряженной» версии Performante.

Животное пыталось забраться в салон суперкара и оторвало дверь, которая не выдержала его веса. «Ламборгини» принадлежал арабскому шейху Хумайда Абдуллы Албукаишу. О борьбе медведя с машиной и соответствующее видео коллекционер суперкаров опубликовал в Instagram.

На кадрах видно, как Хумайд пытался заманить медведя в салон Lamborghini, протягивая ему яблоко. Тот повиснул на дверях, которые под тяжестью животного отвалились. Животное все же получило свое яблоко, а шейх на видео не был расстроенным из-за разбитого авто.

В зоопарке Хумайда есть много разных животных — тигры, львы, гиены и змеи, с которыми он нередко играет рядом с автомобилями. В гараже богача есть тоже много авто — парочка Huracan, Lamborghini Urus, а также Rolls-Royce Wraith.

Напомним, летом 2021 года аномальная жара в Канаде заставила животных искать непривычные для них места, чтобы охладиться. Мама-медведица привела своих двух медвежат купаться в бассейн одного из частных домов в Ванкувере. Горожане смогли зафиксировать на видео, как косолапые охлаждаются у воды.