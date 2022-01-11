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Погода в Україні різко зміниться — морози посиляться в усіх регіонах. Найближчими днями температура повітря впаде до −18°C.

Вдень стовпчики термометрів також сягатимуть −12°C. Про це повідомляє Gismeteo.

Синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах, але снігу не буде. Вітер задуватиме з півночі, буде рвучким.

У середу, 12 січня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, на більшій частині території опадів не очікується, лише в Київській та Луганській областях можливий сніг.

Вітер північний, північно-західний, 4−10 м/с, на півдні спостерігатиметься посилення вітру з поривами до 16 м/с. У північних та центральних областях вночі прогнозується −18…-14°C, вдень температура повітря становитиме −13…-7°C.

На заході температура повітря становитиме −15…−11 °C, вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах −10…−2 °C. У східній частині вночі очікується −13…-11°C, вдень температура повітря підніметься до −9…-4°C. На півдні країни вночі прогнозується −11…-10°C, вдень повітря прогріється до −6…-5°C.

У Києві 12 січня мороз затріщить — вночі до −14°C, вдень до −12°C. Наступна ніч, на 13 січня, вріже в Україні ще сильніше морозами, до −15—20°C, а на півночі та північному сході навіть до −20—23°C.

Джерело: Gismeteo