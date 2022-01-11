https://racurs.ua/ua/n165549-novyy-vyd-doistorychnogo-yaschera-znayshly-v-rumuniyi-foto.html

Ракурс

Міжнародна група вчених знайшла в Румунії кістку нового виду ящерів-панголінів, що жили в епоху плейстоцену.

Вік нової скам’янілості ящера становить від 1,9 до 2,2 млн років. Про це повідомляє Phys. org.

До цього дослідження показували, що ящери зникли з європейського палеонтологічного літопису в середньому міоцені, близько 10 млн років тому. Передбачалося, що вони були витіснені в тропічне і субтропічне екваторіальне середовище через глобальні тенденції похолодання.

Зараз це наймолодший і найбільш добре документований викопний ящір з Європи. Smutsia olteniensis, так називається новий вид, що був ідентифікований по плечовій кістці, поділяє кілька унікальних рис з іншими живими представниками роду Smutsia, які зараз зустрічаються тільки в Африці.

Сучасні панголіни мешкають в Азії та Африці, їх іноді називають лускатими мурахоїдами. Вісім видів панголінів на двох континентах варіюються від вразливих до тих, що «під загрозою зникнення».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скам’янілі останки гігантського іхтіозавра — доісторичного морського ящера, який жив приблизно між 90 і 250 млн років тому, виявили палеонтологи у Великій Британії.

Джерело: Phys. org