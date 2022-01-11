Отстраненный и подсанкционный глава КСУ получил миллион гривен зарплаты

Александр Тупицкий, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n165557-otstranennyy-i-podsankcionnyy-glava-ksu-poluchil-million-griven-zarplaty.html

Ракурс

Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины (КСУ), отстраненный указом президента Украины Владимира Зеленского в декабре 2020 года, получил почти 904 тыс. грн зарплаты, которую недополучил в условиях карантина с апреля по август 2020 года.

Эти деньги Тупицкий внес в декларацию. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил адвокат Роман Васильняк, опубликовав скриншоты декларации Тупицкого и решение суда.

Круто быть судьей Конституционного суда Украины! Решили народные депутаты ограничить судебное вознаграждение (на время карантина), а ты «бах» и признаешь это решение неконституционным через КСУ, где ты Глава. Затем идешь в ОАСК и получаешь положительное решение. Затем (до решения дела в апелляционном и кассационном порядке) получаешь все баблишко сразу. Миллион под елку, — отметил Васильняк.

В декларации Тупицкого указано, что 30 декабря он получил 903 тыс. 984 грн. зарплаты по основному месту работы. Выплату произвел КСУ.

Зеленский в конце декабря 2020 года отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, в 27 марта 2021 года подписал решение об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. В КСУ тогда заявили, что эти указы Зеленского незаконны и выходят за рамки его конституционных полномочий.

Затем Тупицкий подал иск в Верховный суд и выиграл суд.

Конфликт между Зеленским и Тупицким разразился в октябре 2020 года, когда КСУ отменил часть положений антикоррупционной реформы.