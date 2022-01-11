У Казахстані військові придушували протести у блакитних касках миротворців

Військові у блакитних касках миротворців. Фото: IvarDale у Twitter

https://racurs.ua/ua/n165561-u-kazahstani-viyskovi-prydushuvaly-protesty-u-blakytnyh-kaskah-myrotvorciv.html

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Протести в Казахстані придушували військовослужбовці у блакитних касках ООН.

Блакитні шоломи Організації обʼєднаних націй не можна надягати без мандату ООН, а також використовувати підрозділи, закріплені за організацією. Будь-яке несанкціоноване використання форми ООН, що спричинило смерть або серйозні поранення, є воєнним злочином. Про це пише «Радіо Свобода».

Так званих миротворців в Алмати сфотографували 6 січня. Цих військових могли залучати до боїв. Про це свідчать світлини з місць конфлікту, а на одному із них військові набирають світлошумові гранати.

Представник миротворчої місії ООН у коментарі журналістам заявив, що постійному представництву Казахстану в організації надіслали листа з вимогою пояснити ситуацію. В Організації об'єднаних націй стривожені можливим зловживанням із боку влади.

У Міністерстві оборони Казахстану заявили, що на фото зображені бійці підрозділу KAZBAT, якому дозволено носити блакитні шоломи ООН. При цьому вони це можуть роботи лише під час параду або миротворчої місії. В оборонному відомстві заявили, що залучали підрозділи KAZBAT 6 січня до охорони стратегічних обʼєктів.

Нагадаємо, у Казахстані 2 січня почалися масові протести у зв’язку з підвищенням ціни на газ. Влада Казахстану заявила, що на Алмати нібито напали 20 тис. терористів, яких готували за кордоном. Токаєв звернувся до блоку ОДКБ із проханням про допомогу. В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Основна місія Організації договору про колективну безпеку в Казахстані вже завершена. Війська виведуть 13 січня.

Джерело: «Радіо свобода»