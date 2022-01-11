У Казахстані – численні жертви придушення заворушень, фото: 15min

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Ракурс

У Казахстані під час заворушень в найбільшому місті країни Алмати вогнепальне поранення в потилицю дістав 12-річний підліток Султан К., який вирішив зняти на відео стрілянину, котру прийняв за святковий салют.

Інцидент стався ввечері 5 січня, повідомляє Telegram-канал ORDA.

Того вечора підліток разом із мамою пішов до магазину. Вони стали в чергу на вулиці, бо продукти відпускали через віконце. Раптом пролунали постріли у повітря.

Султан, подумавши, що це салют (до цього його запускали), вирішив його зняти на відео. Він увімкнув спалах на телефоні. Як тільки Султан вимкнув камеру і розвернувся, йому вистрілили в потилицю, — розповів брат загиблого.

Зазначається, що до пораненого хлопчика неможливо було підійти через постріли, що не припинялися.

Зрештою йому надали першу медичну допомогу й підліток почав дихати. Його батьки почали телефонувати до швидкої допомоги та поліції, проте ніхто не відповідав.

Люди, які стояли біля магазину, зупинили автомашину, і на ній пораненого підлітка відвезли до лікарні, де він пізніше помер від кульового поранення. Проте наступного ранку лікарі заявили батькам хлопчика медики заявили, що кулі в голові немає. На місці інциденту кулю, яка могла пройти наскрізь, відшукати не вдалося.

Проте сім’ї загиблого підлітка вдалося знайти людину, яка записала на відео момент його загибелі.

Ми змогли підтвердити, що постріли були зроблені з автомата Калашникова, кулі були не гумовими, — зазначив брат загиблого.

Батьки вже забрали тіло свого сина і поховали.