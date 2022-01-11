США запропонували новий формат членства в НАТО для України

НАТО. Фото: istock

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Україна в НАТО може бути присутня у якості країни «НАТО-плюс». Таку пропозицію висунули американські конгресмени від Республіканської партії.

Після оголошення України країною «НАТО-плюс» вона отримає військову та дипломатичну підтримку. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зокрема, такий статус забезпечить прискорений продаж деяких американських оборонних товарів і послуг. Документ передбачає притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за агресію шляхом введення санкцій проти «Північного потоку-2», а також відкидає пропозицію Москви про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності.

Також цей законопроект істотно збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії.

Він чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн у НАТО і мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні і суперечать інтересам національної безпеки США, — додав республіканець Майк Роджерс.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північноатлантична рада збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової сили Росії біля кордонів з Україною.

Джерело: Голос Америки