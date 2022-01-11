Військові навчання біля кордону України розпочала РФ

https://racurs.ua/ua/n165564-viyskovi-navchannya-bilya-kordonu-ukrayiny-rozpochala-rf.html

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Військові навчання у кількох областях, прилеглих до державного кордону України, розпочали збройні сили країни-агресора Росії.

У Західному військовому окрузі на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях розпочалися навчання зі стрільбами за участю близько 3 тис. військовослужбовців, — повідомляє 11 січня російський «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ.

До навчань також залучили близько 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-2.

Російські солдати Вісленської та Єльнинської мотострілецьких дивізій у Білгородській та Смоленській областях проведуть тактико-спеціальні маневри, відпрацьовуючи «бойове злагодження різних формувань» та освоюючи «нові методи та тактику виконання вогневих завдань». Головний акцент навчань, за повідомленнями, сконцентровано на контрольних стрільбах зі стрілецької зброї та бронетехніки, організації маршів за активної дії «диверсійно-розвідувальних груп противника».

Нагадаємо, раніше видання The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомило, що Москва почала переміщати військові гелікоптери до кордонів України.