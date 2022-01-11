Странная ссора вороны с тигром попала на видео

https://racurs.ua/n165576-strannaya-ssora-vorony-s-tigrom-popala-na-video.html

Ракурс

Фотоловушка в национальном парке Приморья в России запечатлела общение двух диких животных — на расстоянии менее метра ворона дразнила амурского тигра. Забавный случай произошел в центральной части парка, пишет National Geographic.

Молодой тигр отдыхал у вершины горы, однако ему помешала птица. Хищник не стал нападать на ворону, лишь внимательно наблюдал за ней.

Обычно хищники и падальщики (в частности, вороны) взаимодействуют иначе. Падальщики, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут выступать «наводчиками» для тигров и своим карканьем подсказывать о местоположении чужой добычи или погибших животных. В таких случаях вороны держатся на расстоянии, например на деревьях. В данном случае на камеру попала абсолютно иная история.