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Ракурс
Странная ссора вороны с тигром попала на видео

Странная ссора вороны с тигром попала на видео

11 янв 2022, 20:07
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Фотоловушка в национальном парке Приморья в России запечатлела общение двух диких животных — на расстоянии менее метра ворона дразнила амурского тигра. Забавный случай произошел в центральной части парка, пишет National Geographic.

Молодой тигр отдыхал у вершины горы, однако ему помешала птица. Хищник не стал нападать на ворону, лишь внимательно наблюдал за ней.


Обычно хищники и падальщики (в частности, вороны) взаимодействуют иначе. Падальщики, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут выступать «наводчиками» для тигров и своим карканьем подсказывать о местоположении чужой добычи или погибших животных. В таких случаях вороны держатся на расстоянии, например на деревьях. В данном случае на камеру попала абсолютно иная история.

Источник: Ракурс


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