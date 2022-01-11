Леннокса Льюиса поразила тренировка 13-летней боксерки из Украины

https://racurs.ua/n165575-lennoksa-luisa-porazila-trenirovka-13-letney-bokserki-iz-ukrainy-video.html

Ракурс

Кира Макогоненко, 13-летняя украинская боксерка, произвела фурор в соцсетях, благодаря видеозаписи одной из своих тренировок. Девушка показала сложный трюк, подвластный не каждому спортсмену.

На видео Макогоненко одной рукой жонглирует теннисным мячом, а другой бьет по пневмогруше. При этом спортсменка балансирует на доске. Все это она делает одновременно.

Тренировка Киры Макогоненко привлекла внимание ведущих промоутерских компаний мира. Top Rank и DAZN Boxing опубликовали ролик с украинкой у себя в соцсетях. Не остался в стороне и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис. Британец распространил видео с Макогоненко.

Мэнни (Стюард, — ред.) никогда не заставлял меня делать такое. Прекрасная работа, — написал Льюис.

Напомним, Кира Макогоненко является чемпионкой Европы. На ее счету 57 поединков-побед. Девушка также занимается спортивной гимнастикой. Ее отец — чемпион мира и Европы по кикбоксингу Артем Макогоненко, а мать — врач.