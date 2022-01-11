Масштабное подорожание продуктов в мире констатирует ООН — как выросли цены

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Масштабное подорожание продуктов в мире констатирует Организация Объединенных Наций — цены на продукты питания выросли почти на треть (28,1%) по итогам 2021 года.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в прошлом году зафиксировали наиболее масштабное за последнее время удорожание всех основных групп сельхозпродукции.

Возросла стоимость не только зерна и масла, что наблюдается ежегодно, но и всех других групп сельхозпродукции. Об этом сообщает ФАО.

Цены на злаковые культуры выросли на 27,2%, достигнув максимума за последние 10 лет. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и на 31,3% соответственно. В прошлом году среди злаковых подешевел только рис — на 4%.

Больше всего выросли цены на растительные масла и сахар. Стоимость масла выросла на рекордные 65,8% за год, а сахара — на 37,5%, что стало максимумом с 2016 года.

Молочная продукция подорожала на 16,9%, мясная — на 12,7% (больше всего — баранина, говядина и курятина).

Снизились только цены на творог благодаря увеличению его производства в странах Западной Европы.

Напомним, ФАО связывает рост цен с рисками для международной торговли, которые несет распространение штамма коронавируса «Омикрон», а также с увеличением расходов на энергоносители и транспортировку.

Стабилизации на рынке продовольствия в ФАО не прогнозируют, цены могут и дальше расти с учетом «высоких затрат, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий».