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Масштабне подорожчання продуктів у світі констатує ООН — на що зросли ціни
Масштабне подорожчання продуктів у світі констатує ООН — на що зросли ціниhttps://racurs.ua/ua/n165574-masshtabne-podorojchannya-produktiv-u-sviti-konstatuie-oon-na-scho-zrosly-ciny.htmlРакурс
Масштабне подорожчання продуктів у світі констатує Організація Об'єднаних Націй — ціни на продукти харчування зросли майже на третину (28,1%) за підсумками 2021 року.
У Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) торік зафіксували наймасштабніше за останній час подорожчання усіх основних груп сільгосппродукції.
Зросла вартість не лише зерна та олії, що спостерігається щороку, але й усіх інших груп сільгосппродукції. Про це повідомляє ФАО.
Ціни на злакові культури виросли на 27,2%, сягнувши максимуму за останні 10 років. Вартість кукурудзи та пшениці підвищилася на 44,1% та 31,3% відповідно. Торік серед злакових подешевшав лише рис — на 4%.
Найбільше зросли у ціні рослинні олії та цукор. Вартість олії зросла на рекордні 65,8% за рік, на цукор — на 37,5%, що стало максимумом з 2016 року.
Молочна продукція подорожчала на 16,9%, м’ясна — на 12,7% (найбільше — баранина, яловичина та курятина).
Знизилися лише ціни на сир завдяки збільшенню його виробництва в країнах Західної Європи.
Нагадаємо, ФАО пов’язує ріст цін з ризиками для міжнародної торгівлі, які несе поширення штаму коронавірусу «Омікрон», а також зі збільшенням витрат на енергоносії та перевезення.
Стабілізації на ринку продовольства у ФАО не прогнозують, ціни можуть й надалі зростати з урахуванням «високих витрат, пандемії, що триває, і неясних кліматичних умов».
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