Масштабне подорожчання продуктів у світі констатує ООН — на що зросли ціни

https://racurs.ua/ua/n165574-masshtabne-podorojchannya-produktiv-u-sviti-konstatuie-oon-na-scho-zrosly-ciny.html

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Масштабне подорожчання продуктів у світі констатує Організація Об'єднаних Націй — ціни на продукти харчування зросли майже на третину (28,1%) за підсумками 2021 року.

У Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) торік зафіксували наймасштабніше за останній час подорожчання усіх основних груп сільгосппродукції.

Зросла вартість не лише зерна та олії, що спостерігається щороку, але й усіх інших груп сільгосппродукції. Про це повідомляє ФАО.

Ціни на злакові культури виросли на 27,2%, сягнувши максимуму за останні 10 років. Вартість кукурудзи та пшениці підвищилася на 44,1% та 31,3% відповідно. Торік серед злакових подешевшав лише рис — на 4%.

Найбільше зросли у ціні рослинні олії та цукор. Вартість олії зросла на рекордні 65,8% за рік, на цукор — на 37,5%, що стало максимумом з 2016 року.

Молочна продукція подорожчала на 16,9%, м’ясна — на 12,7% (найбільше — баранина, яловичина та курятина).

Знизилися лише ціни на сир завдяки збільшенню його виробництва в країнах Західної Європи.

Нагадаємо, ФАО пов’язує ріст цін з ризиками для міжнародної торгівлі, які несе поширення штаму коронавірусу «Омікрон», а також зі збільшенням витрат на енергоносії та перевезення.

Стабілізації на ринку продовольства у ФАО не прогнозують, ціни можуть й надалі зростати з урахуванням «високих витрат, пандемії, що триває, і неясних кліматичних умов».