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Ракурс
Причину загибелі двох військових на Донбасі назвали у Венедіктової

Причину загибелі двох військових на Донбасі назвали у Венедіктової

11 січ 2022, 18:35
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Причину загибелі 10 січня двох військових Збройних сил України на Донбасі назвав сьогодні Офіс генпрокурора.

За попередньою інформацією, захисники України підірвалися під час відновлення мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території поблизу населеного пункту Крута Балка у Донецькій області.

Донецька прокуратура розслідує загибель двох українських військовослужбовців Об'єднаних сил — правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

На місці події працюють прокурори, слідчо-оперативна група, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби.


Нагадаємо, 11 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. 10 січня російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню у бік населеного пункту Піски.

Джерело: Ракурс


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