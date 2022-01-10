Двоє військових підірвалися на Донбасі

На Донбасі загинули двоє українських військових, фото: «СтопКор»

https://racurs.ua/ua/n165514-dvoie-viyskovyh-pidirvalysya-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

В результаті підриву на невідомому пристрої двоє українських військових дістали поранення, несумісні з життям. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що з початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню — у бік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, до цього останньою втратою українських військ на фронті був молодший сержант Станіслав Богуславський з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, котрий загинув 31 грудня 2021 року. 1 січня від отриманих напередодні поранень у Харківському госпіталі помер 20-річний військовий 95-ї десантно-штурмової бригади Ігор Тичина.