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Ракурс
На Донбасі загинули двоє українських військових, фото: «СтопКор»

Двоє військових підірвалися на Донбасі

10 січ 2022, 18:42
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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

В результаті підриву на невідомому пристрої двоє українських військових дістали поранення, несумісні з життям. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що з початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню — у бік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.


Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, до цього останньою втратою українських військ на фронті був молодший сержант Станіслав Богуславський з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, котрий загинув 31 грудня 2021 року. 1 січня від отриманих напередодні поранень у Харківському госпіталі помер 20-річний військовий 95-ї десантно-штурмової бригади Ігор Тичина.

Джерело: Ракурс


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