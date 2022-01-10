У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165513-t-klityny-vid-zvychaynoyi-zastudy-perehresno-zahyschaut-i-vid-covid-19-ucheni.html

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Т-клітини, які з’явилися як реакція організму на інфікування коронавірусами звичайної застуди, перехресно захищають й від вірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Імперського коледжу Лондона, повідомляє видання EurekAlert.

При цьому такі Т-клітини атакують не розташований на поверхні спайковий білок SARS-CoV-2, який вже є мішенню антитіл, вироблених під впливом наявних вакцин від COVID-19, а внутрішні білки у вірусі.

Це відкриття може лягти в основу універсальної вакцини другого покоління, яка могла б запобігти зараженню поточними та майбутніми варіантами SARS-CoV-2, включаючи «Омікрон», наголошують учені.

Спайковий білок перебуває під інтенсивним імунним тиском від антитіл, викликаних вакциною, що стимулює еволюцію мутантних форм, які намагаються «втекти» від вакцини, — зазначають дослідники.

На відміну від цього, внутрішні білки, на які націлені виявлені ученими захисні Т-клітини, мутують набагато менше. Тобто — вони мало змінюються між різними варіантами SARS-CoV-2.

Тому нові вакцини, які включають ці «консервативні» внутрішні білки, будуть викликати широкі захисні реакції Т-клітин, які повинні захищати від поточних та майбутніх варіантів SARS-CoV-2, — наголошують учені.

Водночас учені додають, що виявлений ними імунний механізм є лише однією з форм захисту і наголошують, що людям не слід покладатися лише на нього.

Натомість найкращий спосіб захистити себе від COVID-19 — це бути повністю вакцинованими, включаючи отримання бустерної дози, — додають учені.

Джерело: EurekAlert