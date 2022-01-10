Донька Назарбаєва купила будинок в Лондоні і літак

Алія Назарбаєва та Нурсултан Назарбаєв у 2004 році, фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n165512-donka-nazarbaieva-kupyla-budynok-v-londoni-ta-litak.html

Ракурс

Алія Назарбаєва, молодша донька колишнього президента Казахстану — 81-річного Нурсултана Назарбаєва, вивела з країни понад 300 млн дол.

Частину цих грошей 41-річна донька Назарбаєва витратила на низку дороговартісних покупок, повідомляє британське видання The Telegraph.

Зокрема, донька Назрбаєва придбала:

будинок в Лондоні за 8,75 млн фунтів стерлінгів, щоб отримати посвідку на проживання у Великій Британії;

нерухомість у Дубаї за 14 млн дол. США;

літак Bombardier Challenger (пасажирський літак підвищеної комфортабельності) за 18 млн фунтів.

Про деталі фінансового стану Алії Назарбаєвої стало відомо через її конфлікт із двома колишніми фінансовими керуючими, на яких дочка екс-президента Казахстану подала до британського суду, звинувативши їх у шахрайстві, незаконному привласненні коштів та порушенні довірчих обов’язків.

Від них вона вимагала 165 млн фунтів стерлінгів. Цей позов було врегульовано угодою сторін.

Зазначається, що, згідно з даними судових документів, Назарбаєва розповіла одному з фінансових керуючих, що у 2006 році отримала близько 325 млн дол. за рахунок продажу своїх часток у якомусь бізнесі, 312 млн дол. було виведено з Казахстану, оскільки, на її думку, тримати кошти на батьківщині було небезпечно.

Назарбаєв майже три десятиліття (до 2019 року) був президентом Казахстану і продовжував далі зберігати владу, обіймаючи посаду голови Ради безпеки країни.

5 січня, на тлі масових протестів, учасники яких, зокрема, вимагали соціальної справедливості, він пішов у відставку й, за деякою інформацією, планував виїхати з країни. Ходили чутки, що Алія Назарбаєва, можливо, сподівається використовувати Лондон як безпечну «базу».

Джерело: The Telegraph