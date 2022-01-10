Дочь Назарбаева купила дом в Лондоне и самолет

Алия Назарбаева и Нурсултан Назарбаев в 2004 году, фото: Daily Mail

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Ракурс

Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента Казахстана — 81-летнего Нурсултана Назарбаева, вывела из страны более 300 миллионов долларов.

Часть этих денег 41-летняя дочь Назарбаева потратила на ряд дорогостоящих покупок, сообщает британское издание The Telegraph.

В частности, дочь Назрбаева приобрела:

дом в Лондоне за 8,75 млн фунтов стерлингов, чтобы получить вид на жительство в Великобритании;

недвижимость в Дубае за 14 млн дол. США;

самолет Bombardier Challenger (пассажирский самолет повышенной комфортабельности) за 18 млн фунтов.

О деталях финансового положения Алии Назарбаевой стало известно из-за ее конфликта с двумя бывшими финансовыми управляющими, на которых дочь экс-президента Казахстана подала в британский суд, обвинив их в мошенничестве, незаконном присвоении средств и нарушении доверительных обязанностей.

От них она потребовала 165 млн фунтов стерлингов. Этот иск был урегулирован соглашением сторон.

Отмечается, что, согласно данным судебных документов, Назарбаева рассказала одному из финансовых управляющих, что в 2006 году получила около 325 млн дол. за счет продажи своих долей в каком-то бизнесе, 312 млн дол. были выведены из Казахстана, поскольку, по ее мнению, держать средства на родине было небезопасно.

Назарбаев почти три десятилетия (до 2019 года) был президентом Казахстана и продолжал сохранять власть, занимая должность главы Совета безопасности страны.

5 января на фоне массовых протестов, участники которых, в частности, требовали социальной справедливости, он ушел в отставку и, по некоторой информации, планировал уехать из страны. Ходили слухи, что Алия Назарбаева, возможно, надеется использовать Лондон как безопасную «базу».

Источник: The Telegraph