Дело Лероса о «среднем пальце» и оскорблении Зеленского пошло в суд. Фото: УП

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Ракурс

Гео Лерос, бывший депутат от «Слуги народа», подозревается в совершении хулиганства и умышленном невыполнении решения суда.

10 января в суд направили обвинительный акт в отношении народного депутата Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Досудебное расследование по этому делу ДБР завершило 6 декабря 2021 года. Следователи установили, что народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства.

11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.

Также Лероса обязали опровергнуть распространенную им информацию, выложив на своей странице соответствующий текст. В ГБР отмечают, что депутат намеренно не выполнил решения суда, хотя ознакомился с ним.

Дело рассматривают по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу) и по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения).

Санкции статей предусматривают штраф от 500 до 4 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы до трех лет.

Сам Лерос ранее говорил, что считает дело политически мотивированным.

Статья 80 Конституции Украины говорит мне, что в стенах Верховной Рады я не несу ответственности за высказывания, кроме клеветы. В моем выступлении не было клеветы, поэтому очевидно, что эта история притянута за уши и это политическая расправа, — отметил он.

Напомним, 4 ноября Лерос, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства и показал средний палец Зеленскому. Во втором эпизоде речь идет о посте в Facebook с критикой брата главы Офиса президента Дениса Ермака.