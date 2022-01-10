Справа Лероса про «середній палець» та образу Зеленського пішла до суду. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165511-sprava-lerosa-pro-seredniy-palec-ta-obrazu-zelenskogo-pishla-do-sudu.html

Ракурс

Гео Лерос, колишній депутат від «Слуги народу», підозрюється у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.

10 січня до суду скеровано обвинувальний акт щодо народного депутата України. Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Досудове розслідування в цій справі ДБР завершило 6 грудня 2021 року. Слідчі встановили, що народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.

Також Лероса зобов’язали спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст. У ДБР зазначають, що депутат умисно не виконав рішення суду, хоча ознайомився з ним.

Справу розглядають за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства) та за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

Санкції статей передбачають штраф від 500 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі до трьох років.

Сам Лерос раніше говорив, що вважає справу політично мотивованою.

Стаття 80 Конституції України говорить мені, що у стінах Верховної Ради я не несу відповідальності за висловлювання, окрім наклепу. Мій виступ не мав наклепу, тому очевидно, що ця історія притягнута за вуха і це чисто політична розправа, — зазначив він.

Нагадаємо, 4 листопада Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави та показав середній палець Зеленському. В іншому епізоді йдеться про пост у Facebook із критикою брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.